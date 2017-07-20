Darüşşafaka, Kübalı oyuncu Howard Sant-Roos'u transfer etti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon hazırlıklarına devam eden Darüşşafaka, geçtiğimiz sezon Çekya takımlarından CEZ Nymburk'ta forma giyen, 1991 doğumlu Kübalı forvet Howard Sant-Roos ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Çekya Ligi'nde 13,6 sayı, 6 ribaunt, 3,4 asist ve 2,1 top çalma istatistikleri yakalayan Sant-Roos, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 13,2 sayı, 6,8 ribaunt, 3 asist ve 2,5 top çalma performansı sergiledi.

Howard Sant-Roos

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