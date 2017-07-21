Potada milliler ev sahibi avantajına güveniyor

Erkan Veyseloğlu, "Evimizde çok iyi oynayan bir ekibiz. Milli Takım'a çok değer veren bir ülkeye sahibiz. Burada oynanan her maçta iyi bir seyirci desteği olacağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası en iyilerin dahil olacağı bir kupa. Bu saatten sonra rakip seçmiyoruz. Grubu en iyi şekilde bitirip önümüze bakacağız." diye konuştu.

Milli oyuncu, ay-yıldızlı ekibin yeni bir yapılanma geçirdiğini ve Başantrenör Ufuk Sarıca'nın bu değişim için doğru bir tercih olduğunu belirterek, "Yeni jenerasyon hayatın gerçeği. Alttan gelen çok iyi oyuncular var. Bu bir dönüşüm ve önemli olan bu dönüşüm yapılırken hedeflerden uzaklaşmadan geçiş yapabilmek. Bunun için de Ufuk Sarıca en doğru tercihlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Türk basketbolunun Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu vurgulayan Erkan Veyseloğlu, "Bu durumun Türk oyunculara katkısı çok fazla. Rekabetçi ortamın Türk oyuncuları olumlu etkilediğini düşünüyorum. NBA'e gidecek birçok aday var ama şu anda birkaçı gitti. Gidenlerin kalıcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SİPAHİ: RAKİPLER İÇİN MAÇLAR ÇOK ZOR GEÇECEK

Kenan Sipahi ise Milli Takım kadrosunun gençliğinin kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Milli Takım'da jenerasyonun değiştiğini anlatan Kenan Sipahi, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş gençler gelecek. Birkaç tane tecrübeli abimiz kaldı, onlar da bize yol gösterecekler. Onların yardımıyla güzel bir performans sergileyeceğiz. Genç kadro beni endişelendirmiyor. Bunu lehimize çevirip kendi halkımızın önünde onları gururlandıracak bir performans sergilemek istiyoruz. Enerjimiz yüksek ve aç bir ekibiz. Yüksek enerjiyle oynayacağız. Rakipler için maçlar çok zor geçecek."

Grubun favorileri arasında yer alan Sırbistan ile oynayacakları maçın derbi havasında geçeceğini belirten genç oyuncu, "Gruptaki her maç çok önemli. Sırbistan favoriler arasında ama sadece onları düşünmememiz gerekiyor. Sırbistan ile oynayacağımız maç derbi gibi olacak. Grubu iyi tamamlayarak bir üst tura çıkmak istiyoruz." yorumunda bulundu.

Başantrenör Ufuk Sarıca ile Beşiktaş Sompo Japan'da da görev yapan Kenan Sipahi, Sarıca'nın milli duyguları yüksek bir antrenör olduğunu vurgulayarak, "Kulüp takımında da Türkler iyi oynadığında onları tercih ediyor. Hazırlık maçlarında bile kazanmak isteyen biri, burada da çok hırslı olacaktır. Milli Takım'da da güzel günler göreceğimizi düşünüyorum." diye görüş belirtti.

ŞANLI: İTALYA KAMPINDA TAKIM BİRBİRİNE ALIŞACAK

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise İtalya kampını verimli geçirmeye çalışacaklarını belirtti.

Şanlı, Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya'da yapılacak kampın takımı birbirine daha yakınlaştıracağını vurgulayarak, "Zor bir kamp dönemi olacak. Kampta takım birbirine alışacak ve daha iyi bir ekip olacağız. Bu da şampiyonaya yansıyacak." dedi.

Zor bir grupta yer aldıklarını vurgulayan ay yıldızlı oyuncu, "Sırbistan, Rusya ve Letonya gibi önemli rakiplerin olduğu zor bir gruptayız. Ev sahibi avantajımızı kullanmak istiyoruz. Grubu geçtikten sonra da maç maç düşünerek umarım sonuna kadar gideriz." şeklinde konuştu.