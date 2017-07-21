Ender Arslan: "Ankara, basketbolda önemli bir ekoldür"

Ender Arslan, transferi sonrasında Ankara'nın basketbol ailesinin son derece önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Ankara'dan bir takımın yer almamasını "üzüntü verici" olarak değerlendiren milli basketbolcu, "İnşallah en kısa sürede Ankara basketbolu yeniden en üst seviyede temsil edilecektir. Türk Telekom olarak hedefimizi bu doğrultuda belirledik. Takım olarak bu hedefe doğru elimizden geleni yapacağız." diye görüş belirtti.

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın çok önemli oyuncuları kadrosuna kattığını vurgulayan Ender, "Çok iyi ve önemli bir antrenörle anlaşıldı. Tabii ki tek hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Antrenmanlara başladığımız ilk günden itibaren işi sıkı tutmamız gerektiğinin farkındayız. Çok çalışacağız, çok emek vereceğiz. Çok iyi bir kadro da kursanız, sahada performansınızı sergilemeniz gerekiyor. Aksi takdirde başarılı olmak mümkün değil. Umuyorum ki sezon sonunda sevinen taraf biz olacağız." diye konuştu.

"TBL'DE ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR"

Ender, özellikle son birkaç senedir TBL'de üst düzey bir mücadele yaşandığını dile getirerek, yeni sezonun da heyecan verici olacağını söyledi.

TBL'yi iki sezondur yakından takip ettiğini vurgulayan Ender, "TBL'de çok önemli yatırımlar yapılıyor. Bu sezon da bu ligin içinde bulunacağım. Bu da benim için ayrı bir heyecan olacak. Ligin kalitesi çok yüksek ama tüm takımların arasından sıyrılıp Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başında her takımın en üst noktayı hedefleyerek hazırlandığını ifade eden milli basketbolcu, şöyle devam etti:

"Kağıt üzerinde ne kadar iyi takım olursanız olun. Getirdiğiniz isimlerin kariyeri de bir yere kadar önemli oluyor. Sonuçta belirleyici olan performanstır. Bazen yaptığı yatırımın karşılığını alamayan takımlar da oluyor ama doğru yapılanma ve doğru isimlerle başarıyı yakalamak daha olası. Türk Telekom olarak takıma bence doğru isimler kazandırıldı. Yine de çok zor bir sezon olacak. Takım olarak sezon başladığında hazır olacağız."

"EV SAHİBİ OLMAMIZ BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR ŞAMPİYONA"

Ender Arslan, Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Ev sahibi olmamız bakımından önemli bir şampiyona. Taraftarımızın önünde her zaman yüreğimizle oynadık. Milli takımımız, milletimizin önünde başarılı sonuçlar alacaktır." dedi.

Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Türk oyuncuların çok fazla süreler alamadığına dikkati çeken Ender Arslan, şunları söyledi:

"Fazla süre alamadıkları için sporcu arkadaşlarımızın işleri kolay değil. Yeniden çok ciddi roller alacaklar. Milli takımda aynı zamanda bir jenerasyon değişikliği de yaşanıyor. Bu geçişi sağlamak kolay olmuyor. Milli takımın başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum. Maçlara gelip takımı destekleyen herkes, salondan ayrılırken çocukların her şeylerini verdiğini görecek ve memnun olacaktır. Şu an için sonuçla ilgili bir şey söylemek mümkün değil ancak iyi basketbol oynanacağını söyleyebilirim. Geçiş dönemi de olsa başarı yakalanacaktır."

Ender, milli maçların sezon içinde oynanacağını hatırlatarak, "Kadroyu geniş tutmak, yoğun maç temposuna bir hazırlık olacaktır. Bazı sporcular da tecrübe kazanmaları adına kadroya çağrılmış olabilir. Bu nedenle kadronun geniş tutulması, kemik kadro anlamında bir sıkıntı oluşturmaz. Aksine, genç isimler, bu havayı soluyarak yavaş yavaş tecrübe kazanacaklardır." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ"

Milli basketbolcu, geçen sezon Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ni kazanarak önemli bir başarı elde ettiğinin altını çizerek, bu başarının devamlılığını sağlamak gerektiğini vurguladı.

Sarı-lacivertli takımın kadrosundan önemli isimleri kaybetmesine karşın bu oyuncuların yerini yine önemli isimlerle takviye ettiğini belirten Ender, "Türk basketbolundaki önemli yatırımlar herkesin malumu. Bu noktada bir Türk sporcusu olarak beni üzen nokta, Türk oyuncuların takımlarında eskisi kadar önemli rol üstlenememeleri. Yabancı oyuncu kuralıyla birlikte rol üstlenme çok azaldı. Umuyorum bunun bir çaresi bulunur." ifadelerini kullandı.

Bu kural devam ettiği sürece Türk oyuncuların alacağı sürelerin artmasının mümkün olmadığını dile getiren Ender, "Birkaç isim dışında önemli süreler alan Türk oyuncu yok. Onların içinde ana rolde olanlar da çok az. Bu kuralın iyi sonuç vereceğini düşünmüyorum. Bir seyirci açısından bakılırsa hakikaten seyir yönü yüksek bir ligimiz var ama ben Türk sporcular ve milli takım açısından baktığımda zararlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"FURKAN VE CEDİ, NBA'DE OLMAYI HAK EDEN İSİMLER"

Ender Arslan, NBA'e transfer olan Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın çok yetenekli oyuncular olduğunu vurguladı.

İki basketbolcuyla da aynı takımda oynadığını hatırlatan milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Oralarda oynamak önemli başarı. Furkan ile Cedi, yetenekli ve NBA'de olmayı da hak eden isimler. Alt yaş kategorilerinde en az onlar kadar yetenekli birçok sporcu var. Ancak yabancı oyuncu kuralı yüzünden kaç tanesi A takıma çıkıp, özgürce basketbol oynayabilirler. Açıkçası bundan emin değilim. Zaten asıl konu bence bu. Yoksa bence Cedi ve Furkan gibi potansiyeli olan en az 10 oyuncu sayabiliriz. Bu çocuklar, A takıma çıktıklarında basketbollarını geliştirecek ortamı bana göre bulamayacaklar. Zaten sorun da tam olarak budur."