Eskişehir Basket'ten imza şov

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Eskişehir Basket Spor Kulübü, kadrosuna kattığı 7 yerli oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde hareketli günler geçiren ve güçlü bir kadro kurarak ligde üst sıralarda yer edinmek isteyen Eskişehir temsilcisi, anlaşmaya vardığı 7 yerli oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Bir otelde düzenlenen imza töreninde kulübün eski oyuncuları Ahmet Buğrahan Tuncer, Yunus Emre Sonsırma, Mehmet Fırat Alemdaroğlu'nun yanı sıra yeni anlaşmaya varılan Dorukhan Engindeniz, Berkay Candan, Doğan Şenli ve Caner Erdeniz yer aldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, yeni sezonun ilk imzalarını attıklarını belirtti.

Geçen yıl şampiyon olan takım kadrosundan isimlerin kendileriyle devam ettiğini ifade eden Başkan Özeçoğlu, "Bugün burada 2017-2018 sezonunun ilk imzalarını atacağız. Geçen yıl şampiyon olan kadromuzda bulunan arkadaşlarımız burada. Daha sonra bu kadromuza yeni dahil olan Doğan, Caner, Dorukhan ve Berkay kardeşime de Eskişehir Basket Spor Kulübünü tercih ettikleri için kulüp başkanı olarak teşekkür ediyorum. Hedefimiz zaten geçen yıl şampiyon olup bu yıl Süper Lig'de oynamaktı. Bunu zaten başardık. 2017-2018 sezonunda Eskişehir Basket, ayakları yere basan iddialı olan bir takım olacaktır. İnşallah önümüzdeki yıl başarılı bir sezon geçirip istediğimiz yerde bitiririz. Bundan dolayı yeni katılan oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni çıkan takımlar için amaç kümede kalmaktır. Ama biz bunu böyle düşünmüyoruz. Kurduğumuz bu takımın kalitesi ile Play-Off'u zorlayacağımızı düşünüyorum. Eskişehir zaten her zaman iddialı olur" dedi.

ÖNVER: HEDEFİMİZ LİGİ ÜST SIRALARDA BİTİRMEK

Takım Menajeri Özgün Önver ise, "Bu sene takımımız çok iyi gidiyor. Yaptığımız Türk transferler, yabancı transferler de Eskişehir halkına seyri güzel, zevkli bir basketbol izleteceğimizi düşünüyorum. Sizlerin de bildiği gibi geçen seneden Sean Marshall ve Josh Duncan ile sözleşme yeniledik. Avrupa'nın en kariyerli point guardlarından birisi diyebileceğim Rowland ve 2 numara pozisyonunda şutör Billy Baron ile anlaştık. O da çok ciddi bir oyuncu. Bir iki tane daha transferimiz devam edecek. Bu konuda bize verdikleri destekten dolayı Başkan Sinan Özeçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ciddi bir takım kuruyoruz. Bu sene inşallah hedeflerimiz bitirebildiğimiz kadar en üst noktada bitirmek olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl şampiyon olan kadroda bulunan ve bu yıl da Eskişehir Basket'te devam eden Yunus Emre Sonsırma, yeni imzalayan oyunculara başarılar diledi. Eskişehir Basket adına ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Sonsırma, ligi üst sıralarda noktalayacaklarını söyledi.



"BÖYLE GÜZEL BİR ŞEHRE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Süper Lig finali gören Doğan Şenli ise şunları dile getirdi:

"Öncelikle böyle güzel bir şehre ve kulübe geldiğim için çok mutluyum. Çok fazla söylenecek bir şey yok. İnşallah iyi hazırlanıp iyi bir sezon geçireceğiz. Herkese hayırlı olsun diyorum."

Eskişehşir Basket Spor Kulübü