Anadolu Efes'ten anlamlı eğitim projesi

Anadolu Efes Kulübü ile Anadolu Etap'ın, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı One Team çerçevesinde misafir işçi çocukların eğitim ve gelişimi amacıyla gerçekleştirdiği güç birliğine, yaşları 10-14 arasında değişen 61 çocuk katıldı.

Program çerçevesinde Balıkesir'de bulunan Tahirova çiftliğinde sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende çocukların sertifikalarıyla madalyalarını Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve lacivert-beyazlı takımın oyuncusu Birkan Batuk verdi. Özilhan, çiftlikte bulunan kreşi de gezerek çocuklarla bir araya geldi.

Organizasyon sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özilhan, Avrupa Ligi One Team projesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Anadolu Efes olarak her zaman yer almak istiyoruz. Ödüller de aldık." dedi.

Anadolu Etap'ın faaliyette bulunduğu 7 çiftlikte yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığını vurgulayan Özilhan, "Bunların çocukları Şanlıurfa'dan ve civarından geliyor. Bunların yetiştirilmesi, zamanı boşa geçirmemeleri, topluma katkı vermeleri için de Anadolu Efes Kulübü ve Anadolu Etap olarak her türlü gayreti gösteriyoruz. Büyük emek veriyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Temennim, birçok kulübün, müessesenin bu tip faaliyetlerde bulunup Türkiye'nin kalkınmasına da katkıda bulunmaları." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise Anadolu Etap ile güç birliği yaparak gerçekleştirdikleri proje ve One Team programı konusunda, "One Team projesiyle 12 bin çocuğa doğrudan veya dolaylı şekilde ulaştık. Çocuklar 8 haftalık bir programla eğitim aldı. Çiftliklerde çalışan işçilerin çocuklarına 8 hafta boyunca basketbol aracılığıyla eğitim verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Etap Genel Müdürü Demir Şarman da MİÇO projesiyle tarım sektöründe bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Şirket olarak faaliyet gösterdikleri çiftliklerde taşımalı eğitimle çocuklara kesintisiz eğitim olanağı sunduklarını vurgulayan Şarman, şunları söyledi:

"Anadolu Etap olarak faaliyetlerimizin bütününde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürebilirliği en önemli değerlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu değerlerimiz doğrultusunda en büyük yatırımımızı toprağa, çiftçilerimize ve çocuklarına yapıyoruz. Bu yıl Anadolu Efes Kulübü iş birliğiyle One Team projesinin bir parçası olduk. Çiftliğimizde açtığımız kreşlerde eğitimlerine devam eden 61 çocuğumuza basketbolla yeni perspektifler kattık."

MİÇO'LAR BASKETBOL RUHUNDA BULUŞTU

Avrupa Ligi'nin basketbol aracılığıyla toplumları geliştirmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında genç nesiller için eğitim ve sporu birleştiren Anadolu Efes, geçen sezondaki çalışmalarını Anadolu Etap'ın Balıkesir ve Çanakkale çiftliklerinde gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlı kulüp, haziran ve temmuz aylarında düzenlenen 8 haftalık program boyunca MİÇO'lar basketbolun ruhuyla odaklanma, çabuk ve doğru karar alma, göz teması ile iletişimin önemi, kişisel beceri geliştirme, spor kültürü, hızlı problem çözme, sağlıklı beslenme ve takım olma bilinci gibi konularda eğitim aldı.