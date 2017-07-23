Furkan Aldemir: "Bana gelen teklif yok"

EuroBasket 2017'de D Grubu'nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Furkan Aldemir, açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecini değerlendiren Aldemir, "Güzel bir hazırlık süreci bizi bekliyor. Bu hazırlık sürecinde önemli olan sakatlıktan uzak durmak. Sonuçta yeni bir takım kuruluyor. Genç arkadaşlarımızla beraber güzel bir jenerasyon yakalamaya çalışıyoruz. Yaptığımız hazırlık kamplarıyla güzel bir hazırlık dönemi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Takımın genç oyunculardan kurulmasının tecrübe olarak biraz eksik yanlarının olduğunu söyleyen Furkan Aldemir, "Mücadele eden bir takım olacak. Buraya gelen herkes bayrak için ter döküyor. Hepimiz pes etmeden mücadele edeceğiz. İnşallah bu turnuva da öyle olacak. Genç olmamızın dezavantajları olacak ama avantajları da olacaktır. İnşallah bunu avantaja çevirerek rakiplerimiz üstünde artı sağlarız" diye konuştu.

"SIRBİSTAN CİDDİ BİR TAKIM"

Grupta yer alan rakipler hakkında konuşan 25 yaşındaki basketbolcu, "Çok kaliteli kadrolar var. Gruptaki bütün takımlar iyi. Sırbistan ciddi bir takım. Ekol olarak gelecek buraya. Evimizde oynadığımız için burada her şeyin değiştiğine inanıyorum. Çünkü sahamızda farklı oynuyoruz. Rakiplerimize karşı ciddiyetimizi korumamız lazım. Ciddiyetimizi korursak, hepsine karşı savaşacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de yapılan turnuvalarda daha başarılı olunmasını değerlendiren başarılı oyuncu, "En baştaki neden kendi seyircimiz önünde oynadığım için. Çünkü burada daha rahat hissediyoruz. O desteği daha yakın hissediyoruz. Yurt dışında da gelen taraftarlarımız oluyor ama burada daha yakın hissediyoruz. Bu bizi ekstra motive ediyor. Bu turnuvada da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"BANA GELEN BİR TEKLİF YOK"

İki yıl daha Darüşşafaka'da sözleşmesinin olduğunu belirten Aldemir, "Bu sezon Eurocup'ta oynayacağız. Onun için takım kuruluyor. Şu an için Milli Takım'ı güzel geçirmek istiyorum. Bana gelen bir teklif yok. Darüşşafaka'da devam edeceğimi düşünüyorum. Onlar için mücadele edeceğim" dedi.

Bu sezon NBA'de oynayacak Cedi Osman ve Furkan Korkmaz için ise milli oyuncu, "İkisi de çok yetenekli, çalışkan oyuncular. Orada iyi kariyerleri olacaklarına inanıyorum. İlk yılları çok önemli. Geçiş dönemleri var. Furkan, Summer Lig'de iyi oynadı. Cedi'de iyi bir takıma gidiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.