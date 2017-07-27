Pınar Karşıyaka'da Ponitka ile yollar ayrıldı

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2016-2017 sezonunda kadroda yer alan Ponitka'nın sözleşmesinde bulunan çıkış opsiyonunu kullanmak istediği belirtildi. Bunun üzerine karşılıklı anlaşmaya varılarak oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Ponitka'ya katkılarından dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki basketbol yaşantısında başarılar dilendi.

Mateusz Ponitka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek olarak herkese teşekkür ederek, geçen sezonki Pınar Karşıyaka deneyiminin çok güzel geçtiğini, Karşıyaka taraftarının ve İzmir'in her zaman kalbinde yer alacağını bildirdi.

Gelecek sezon İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'de mücadele edeceğini vurgulayan Ponitka, orasının da kendisi için ilginç bir deneyim olacağını kaydetti.

Iberostar Tenerife'yi, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan başantrenör Nenad Markovic çalıştırıyor.

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Mateusz Ponitka