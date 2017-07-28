Khem Birch, Orlando Magic'de

Türkiye'de daha önce Uşak Sportif'de forma giyen Kanadalı basketbolcu Khem Birch, NBA'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Yunan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Khem Birch, NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Orlando Magic ile anlaştı. Orlando, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda 25 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.





Birch, Olympiakos ile geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 7.3 sayı, 5.6 ribaund ve 0.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Khem Birch, 2014 NBA draftlarına girmiş ve fakat seçilememişti. Yıldız oyuncu, aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nda forma giymektedir.