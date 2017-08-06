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TJ Cline Galatasaray Odeabank
BASKETBOL

Galatasaray Odeabank TJ Cline'ı kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, ABD'li uzun forvet TJ Cline'ı kadrosuna kattı

06 Ağustos 2017 Pazar, 15:58:15 Güncelleme: 16:04:45

G.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından Ricmond Spiders'ta forma giyen 23 yaşında ve 2,06 metre boyundaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Saha görüşüyle, hem dört hem beş numaralarla eşleşebilmesiyle ön plana çıkan TJ Cline'a ' Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, 'yenilmez armada' kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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