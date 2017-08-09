ÖNE ÇIKANLAR
Kadınlar Basketbol Ligi
BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Kadınlar basketbolda fikstür çekildi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun fikstürü belli oldu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:41:46 Güncelleme: 14:54:49

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun fikstürü belli oldu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

Ligde ilk haftanın fikstürü şu şekilde oldu:

Adana ASKİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe-OGM Orman

Girne Üniversitesi-Beşiktaş

Abdullah Gül Üniversitesi-Bornova Beckerspor

BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi

Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor

Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi

Ligde sezon, 7 Ekim'de başlayacak. İlk devre, 6 Ocak 2018'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarısı 13 Ocak 2018'de başlayacak ligde normal sezon, 14 Nisan 2018'de tamamlanacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER