Ekpe Udoh: "En büyük Fenerbahçe"

THY Euroleague şampiyonluğunu kazandığı Fenerbahçe’den ayrılma kararı alarak NBA’e geri dönen ve bir süre önce Utah Jazz’la anlaşan Nijerya asıllı ABD’li pivot Ekpe Udoh sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Yeni kulübü Jazz’ın resmi Twitter hesabından gelen soruları yanıtlayan Udoh, birbirinden ilginç cevaplar verirken, yine kendisi gibi Fenerbahçe’den ayrılıp NBA’in yolunu tutan ve Sacramento Kings’le anlaşan Sırp forvet Bogdan Bogdanovic’le ilgili de açıklamalarda bulundu. Ayrılık sürecinden bu yana Türkiye ile bağlarını koparmayan, İstanbul’a yakın bir zamanda gelerek kendi adını taşıyan basketbol kampını gerçekleştirme konusunda da yeşil ışık yakan 30 yaşında ve 2.08 boyundaki Udoh, “Avrupa’nın en iyi takımı hangisi?” şeklindeki bir soruya da “Fenerbahçe” yanıtını verdi.



İşte ünlü oyuncunun taraftarların sorduğu bazı sorulara verdiği cevaplar şöyle:



– Avrupa’nın en iyi takımı? Fenerbahçe.

– Kararından mutlu musun? Bu fırsat için mutluyum.

– Türkiye’de ve İstanbul’da en çok neyi seviyordun? Türk çayı.

– Bogdan Bogdanovic’e karşı oynayacağını hiç düşündün mü? Evet, biz bunu zaten konuşuyorduk.

– Fenerbahçe taraftarı hakkında ne düşünüyorsun? Adamsın.

– Deniz aşırı bir ülkede oynarken karşılaştığın zorluklar nelerdi? Yorum yok.

Ekpe Udoh

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