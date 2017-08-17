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Galatasaray Rakeem Christmas
BASKETBOL

Galatasaray, Rakeem Christmas'ı transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Rakeem Christmas'ı kadrosuna kattı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:06:44 Güncelleme: 15:09:25

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Rakeem Christmas'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda ULEB Avrupa Avrupa Kupası, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray Odeabank, transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pivot Rakeem Christmas ile bir yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

NCAA'de Syracuse Üniversitesi, NBA'da ise Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers kadrolarında bulunan Christmas, Avrupa'da ilk kez oynayacak.



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