''Eurobasket'te en çok oyuncu Fenerbahçe Doğuş'tan''

EuroBasket 2017’nin başlamasına euroleague şampiyonu F.Bahçe en çok oyuncu yollayan (9) kulüp THY Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Türkiye’nin grup ve final sürecine ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası’na en çok milli sporcu gönderen kulüp oldu.

31 Ağustos’ta başlayacak ve 17 Eylül’e kadar devam edecek olan dev organizasyonda Fenerbahçe’nin kadrosundan tam 9 oyuncu boy gösterecek. Kaptan Melih Mahmutoğlu, Bobby Dixon (Ali Muhammed), Barış Hersek ve yeni transfer Sinan Güler Türk Milli Takımı’nda ter dökerken, Gigi Datome ve Nicolo Melli İtalya, Nikola Kalinic ve Marko Guduric ise Sırbistan milli forması ile mücadele verecekler. Kostas Sloukas ise Yunanistan ile sahaya çıkacak.

2. SIRAYI OLYMPIAKOS VE CSKA PAYLAŞTI

Euroleague’de yer alan takımlar arasında Olympiakos ve CSKA Moskova, 8’er oyuncu ile Fenerbahçe Doğuş’u takip etti. EA7 Emporio Armani, 7, Real Madrid ve Barcelona, Bamberg ise kadrolarından 5’er oyuncuyu milli takımlara uğurladılar. Anadolu Efes ile Rus Khimki ise 3 oyuncu ile temsil edilecek. Avrupa Şampiyonası’nda tek bir oyuncusu dahi olmayan İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ise sıfır çekti.

CADDEBOSTAN'A FAN ZONE KURULACAK

İstanbul, 31 Ağustos-17 Eylül’de düzenlenecek EuroBasket 2017’ye hazırlanırken, organizasyonun taraftar alanı için Caddebostan sahili seçildi. Şampiyona kapsamında Caddebostan sahili’nde 26-27 Ağustos’ta birçok etkinliğin yapılacağı Fan Zone oluşturulacak.

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