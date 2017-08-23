A Milli Basketbol Takımi, Ukray'na ile hazırlık maçı yapacak

İstanbul'un da ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Milliler, bu kapsamda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, son olarak İsrail'de karşılaştığı Slovenya'yı 86-84, İsrail'i de 84-83'lük skorla mağlup etti. Milli Takım, 26 Ağustos Cumartesi günü de Karadağ ile bir hazırlık maçı yapacak.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası

A Milli Erkek Basketbol Takımı

Ukrayna