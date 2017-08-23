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A Milli Erkek Basketbol Takımı
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A Milli Basketbol Takımi, Ukray'na ile hazırlık maçı yapacak

A Milli Basketbol Takımı, Ukrayna ile hazırlık maçı yapacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın saat 20.00'de Ülker Sports Arena'da Ukrayna ile karşılaşacak

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:31:05 Güncelleme: 12:08:52

İstanbul'un da ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Milliler, bu kapsamda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, son olarak İsrail'de karşılaştığı Slovenya'yı 86-84, İsrail'i de 84-83'lük skorla mağlup etti. Milli Takım, 26 Ağustos Cumartesi günü de Karadağ ile bir hazırlık maçı yapacak.

  • 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • Ukrayna
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