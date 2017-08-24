2000 yılından beri Avrupa kıtasında yer alan takımlar arasında düzenlenen EuroLeague, bu yıl da birçok heyecanlı maça sahne olacak. Peki EuroLeague ne zaman başlıyor? 2017-2018 EuroLeague ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EUROLEAGUE 2017-2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Turkish Airlines EuroLeague'in internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, bu yıl da EuroLeague 16 takımlı lig formatında oynanacak. 12 Ekim 2017 tarihinde başlayacak olan EuroLeague 2017-2018, 6 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

Toplamda 30 hafta sürecek olan normal sezonun ardından takım sıralamasında ilk 8'de yer almayı başaran takımların karşılaşacağı play-off mücadeleri de 17 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve 1 Mayıs 2018'de sona erecek.

Turkish Airlines EuroLeague'de Dörtlü Final müsabakaları da 18 Mayıs 2018 - 20 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak.

EUROLEAGUE'DE HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

THY Euroleague 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlar ve ülkeleri şu şekilde:

Baskonia, Barcelona Lassa, Real Madrid, Unicaja Malaga, Valencia (İspanya),

Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş (Türkiye),

CSKA Moskova, Khimki (Rusya),

Olympiakos, Panathinaikos Superfoods (Yunanistan),

Brose Bamberg (Almanya),

Kızılyıldız MTS (Sırbistan),

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya),

Zalgiris (Litvanya),

Maccabi FOX (İsrail)

EuroLeague

THY Euroleague

euroLeague ne zaman başlıyor?

2017-2018 EuroLeague