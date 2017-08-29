Avrupa'daki en iyi 24 erkek basketbol milli takımının karşılaşacağı EuroBasket 2017 için sayılı günler kaldı. Organizasyonu bekleyen binlerce basketbolsever, merakla "EuroBasket 2017 ne zaman başlıyor? Türkiye basket maçları ne zaman, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor. Peki EuroBasket 2017 ne zaman başlıyor? Türkiye basket maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

EUROBASKET 2017 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her grupta 6 takımın mücadele edeceği EuroBasket 2017 organizasyonunda toplam 24 milli takım bulunmakta. Avrupa'nın en iyisi olmak için mücadele edecek takımlar arasında Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı da yer alıyor.

FIBA EuroBasket 2017 organizasyonu, 31 Ağustos 2017 tarihinde A grubu müsabakalarıyla yerel saat ile 13:45'te Finlandiya'da yer alan Helsinki Arena'da başlayacak.

Aynı zamanda İsrail'deki Tel Aviv Arena'daki B grubu müsabakaları da yine 31 Ağustos'ta oynanacak.

EuroBasket 2017 organizasyonunun yayın hakları Doğuş Yayın Grubu'nda bulunuyor ve Türkiye'nin tüm maçları NTV ve NTV Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Turnuvadaki diğer ülkelerin karşılaşmaları da yine bu kanallardan yayınlanacak.

TÜRKİYE EUROBASKET MAÇLARI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Türkiye, EuroBasket 2017 organizasyonunda ilk olarak Rusya ile karşı karşıya gelecek. 1 Eylül'de oynanacak karşılaşma İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Sports Salonu'na oynanacak.

Türkiye'nin EuroBasket 2017 karşılaşmaları canlı olarak NTV veya NTV Spor kanallarından yayınlanacak. Grupta Türkiye'nin diğer maçları ise şu şekilde olacak;

1 Eylül 2017 │ Türkiye - Rusya

2 Eylül 2017 │ Büyük Britanya - Türkiye

4 Eylül 2017 │ Sırbistan - Türkiye

5 Eylül 2017 │ Türkiye - Belçika

7 Eylül 2017 │ Letonya - Türkiye

EUROBASKET 2017 GRUPLARI

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU Polonya Ukrayna Hırvatistan Büyük Britanya Yunanistan İsrail Çekya Rusya Fransa Litvanya İspanya Sırbistan Finlandiya Gürcistan Karadağ Türkiye İzlanda İtalya Romanya Letonya Slovenya Almanya Macaristan Belçika

KALİNİC VE NEDOVİC EUROBASKET 2017'DE YOK

Sırbistan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, milli oyuncular Nikola Kalinic ve Nemanja Nedovic'in sakatlıkları nedeniyle 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket2017) forma giyemeyeceğini açıkladı.

Djordjevic, düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe Doğuş forması giyen Kalinic'in son kontrollerinin bugün yapıldığını belirterek, oyuncunun bu yılki şampiyonada takıma yardımcı olamayacağını söyledi.

Unicaja Malaga forması giyen Nedovic'in de sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamadığını aktaran Djordjevic, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Sırbistan'ın sahip olduğu ve sakatlığı bulunmayan en iyi 12 oyuncu gidecek." dedi.

Kadrodaki isimlerin sert bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Djordjevic, "Galibiyeti mi daha çok seviyorlar, yoksa kaybetmekten mi daha çok nefret ediyorlar bilmiyorum. Baskı, bizim için olumlu bir şey. Bu nedenle böylesine üst seviyedeyiz." diye konuştu.

Sırbistan'da, daha önce de Marko Simonovic, Miroslav Raduljica ve Milos Teodosic'in kadroda yer almayacağı açıklanmıştı.

MİLLİ TAKIMDA ERSAN VE ÖMER YOK

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ersan İlyasova ile Ömer Aşık turnuvada forma giyemeyecek.

Ersan İlyasova, şampiyonaya fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle milli takımdan affını istedi. Ömer Aşık ise sezon içinde yaşadığı sağlık probleminin sürmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacak.

SIRBİSTAN'DA TEODOSİC, BJELİCA VE RADULJİCA YOK

Son dünya ve olimpiyat ikincisi Sırbistan Milli Takımı, en önemli oyuncusu Milos Teodosic ile Nemanja Bjelica ve Miroslav Raduljica'dan turnuvada faydalanamayacak.

NBA ekibi Los Angeles Clippers'a imza atan 30 yaşındaki Teodosic, sakatlığı nedeniyle EuroBasket2017'yi kaçıracak.

Başantrenörlüğünü Aleksandar Djordjevic'in yaptığı Sırbistan, 2013-2015 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Nemanja Bjelica'dan da organizasyonda yoksun kalacak. NBA temsilcisi Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Bjelica, sakatlığının tam olarak düzelmemesi nedeniyle şampiyonada oynayamayacak. Çin ekibi Jiangsu Dragons'a imza atan Raduljica ise dizindeki sakatlık sebebiyle turnuvada olmayacak.

Avrupa şampiyonası tarihinde son olarak Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de mutlu sona ulaşan Sırbistan'da ayrıca Nikola Jokic ile Nikola Milutinov da kadroda yer almayacak.

FRANSA'DA PARKER, BATUM VE GOBERT YOK

Son Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Fransa, hücumdaki lideri Tony Parker, savunmadaki en büyük kozu Rudy Gobert ile Nicolas Batum'dan yoksun olarak turnuvada mücadele edecek.

San Antonio Spurs forması giyen Tony Parker, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde İspanya'ya elenmelerinin ardından milli takıma veda ettiğini açıklamıştı.

Charlotte Hornets'ta oynayan Nicolas Batum ile Utah Jazz'da görev yapan Rudy Gobert ise kendi tercihleriyle turnuvada olmayacak.

İSPANYA'DA SERGİO LLULL, FERNANDEZ, REYES VE VİCTOR CLAVER YOK

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvada mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nda yıldız basketbolcu Sergio Llull, EuroBasket 2017'de görev yapamayacak.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Llull, hazırlık sürecinde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle organizasyonda mücadele edemeyecek.

Başantrenörlüğünü Sergio Scariolo'nun üstlendiği İspanya'da ayrıca Real Madrid'de oynayan Rudy Fernandez ile Felipe Reyes kendi tercihleriyle, Barcelona Lassa'dan Victor Claver ise sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamayacak

İTALYA'DA GENTİLE, BARGNANİ VE GALLİNARİ YOK

Avrupa şampiyonalarında 1983 ve 1999'da kupayı kazanan İtalya Milli Takımı'nda Alessandro Gentile, Andrea Bargnani ve Danilo Gallinari turnuvada forma giyemeyecek.

Ülkesinin Virtus Bologna takımında forma giyen Gentile ile İspanyol ekibi Baskonia'da oynayan Bargnani, kendi tercihleriyle EuroBasket 2017'de olmayacak.

Başantrenörlüğünü Ettore Messina'nın yaptığı İtalya'da ayrıca Los Angeles Clipperslı Danilo Gallinari de sakatlığı sebebiyle turnuvada yer alamayacak.

YUNANİSTAN'DA ANTETOKOUNMPO YOK

Son olarak EuroBasket 2005'te altın madalya elde eden Yunanistan, turnuvayı en önemli oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun geçirecek.

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ta oynanan Antetokounmpo, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

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