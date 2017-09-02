Gürcistan: 57 - Almanya: 67 | MAÇ SONUCU

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan mücadelede, Almanya, özellikle son çeyrekteki üstün performansıyla mücadeleden galip ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle ilk çeyreği 19-19 berabere biten mücadelenin ikinci periyotunda daha iyi savunma yapan Almanya, soyunma odasına 41-36 üstün gitti. Çekişmeli geçen üçüncü çeyrekte skor farkını koruyan Almanya, final periyotuna 55-52 önde girdi. Dördüncü çeyrekte savunmasını sertleştirerek potasında sadece 5 sayıya izin veren Almanya, mücadeleyi 67-57 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Almanya'da 23 sayı kaydeden Dennis Schröder oldu. Gürcistan'da ise bir dönem Türkiye'de de forma giyen Zaza Pachulia 14 sayı kaydetti.

Eurobasket 2017

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