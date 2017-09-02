Rusya: 75 - Sırbistan: 72 | MAÇ SONUCU

Grubun iki iddialı ekibinin karşılaşmasından mutlu ayrılan Rusya, ikinci maçını da kazanırken, Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.
Maça Lucic'in 3 sayılık basketiyle başlayan Sırbistan karşısında Dmitrii Kulagin, Shved ve Vorontsevich'in sayılarıyla 10-0'lık bir seri yakalayan Rusya, 3. dakikada skoru 10-3'e getirdi. Ardından savunmasını sertleştiren Sırbistan, Marjanovic'in pota altında etkili performansıyla oyunu dengelerken, rakibine 12-0'lık bir seriyle karşılık vererek 7. dakikada 15-10 üstünlük yakaladı. Sırbistan, ilk çeyreği 21-18 önde geçti.
İkinci çeyreğin ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen Rusya, Shved ve Kurbanov'un kazandırdığı basketlerle 25-21 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen kalan bölümde Misavljevic'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Sırbistan karşısında Vorontsevich'in üç sayılık basketleriyle ayakta kalan Rusya, devreyi 40-38 galip durumda kapattı.
Sırbistan, üçüncü çeyrekte skor dağılımını gerçekleştiremezken, Bogdanovic'in kaydettiği 13 sayı, üstünlük için yeterli olmadı. Shved, Dmitrii Kulagin ve Fridzon'la dış atışlarda isabet bulan Rusya, son periyoda 58-51 üstün durumda girdi.
Son çeyreğe Marjanovic ve Lucic'in sayılarıyla 9-1'lik bir seriyle başlayan Sırbistan, 33. dakikada 60-59 öne geçmeyi başardı. Mozgov'un pota altındaki etkili oyunuyla yeniden oyunun kontrolünü eline alan Rusya, rakibine 11-1'lik bir seriyle yanıt vererek 36. dakikada 70-61 üstünlük yakaladı. Son bölümde Bogdanovic'in çabalarına karşın Rusya, müsabakadan 75-72 galip ayrıldı.
SALON: Ülker Sports Arena
HAKEMLER: Saverio Lanzarini (İtalya), Manuel Mazzoni (İtalya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
RUSYA: Khvostov 4, Dmitrii Kulagin 9, Shved 22, Vorontsevich 8, Ivlev 2, Mozgov 11, Fridzon 3, Mikhail Kulagin 3, Zubkov, Antonov 2, Kurbanov 11
SIRBİSTAN: Bogdanovic 19, Jovic 2, Lucic 12, Bircevic, Kuzmic 5, Marjanovic 19, Milosavljevic 9, Macvan 6, Micic, Lazic, Stimac, Guduric
1. PERİYOT: 18-21
DEVRE: 40-38
3. PERİYOT: 58-51
- Rusya - Sırbistan
- Eurobasket 2017
- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
- rusya
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