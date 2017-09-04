Jason Thompson: "Obradovic'ten öğreneceğim çok şey var"

Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Jason Thompson, sarı-lacivertli taraftarların kendisine inanılmaz bir destek verdiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.
FBTV'ye açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu, sarı-lacivertli taraftarın oluşturduğu atmosferi görmek için sabırsızlandığını belirtti.
Takımdaki havanın çok hoşuna gittiğini vurgulayan Thompson, "Çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın karşısına çıkmak istiyorum. Böyle bir takımın parçası olmak onur verici. Henüz sezonun başındayız ve önümüzde uzun bir yol var. Ekibin birçoğuyla tanıştım ve güzel bir sezon olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Herkesin iyi bir Jason Thompson izleyeceğini aktaran ABD'li pivot, Avrupa'da basketbol oynamanın kendisi için yeni bir başlangıç olacağının altını çizdi.
"OBRADOVIC'TEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"
Jason Thompson, Fenerbahçe Doğuş'un deneyimli başantrenörü Zeljko Obradovic'ten öğreneceği çok şey olduğunu dile getirdi.
Kariyerinde çok önemli antrenörlerle çalıştığını ifade eden Thompson, "Şimdi de Zeljko Obradovic gibi bir ismin yanındayım. Obradovic'ten öğreneceğim çok şey var. Her oyuncudan en iyi şeyi çıkarmaya çalışan bir antrenör." diye konuştu.
Fenerbahçe Doğuş'ta NBA'den tanıdığı isimler olduğunu da bildiren Thompson, şunları kaydetti:
"Takım arkadaşlarım saha avantajını anlattılar. Taraftarımızı çok merak ediyorum. Fenerbahçe taraftarı ile ilgili birçok video seyrettim. THY Avrupa Ligi ve Dörtlü Final maçlarını dikkatle izledim ve çok etkilendim. İnsan bir an önce o atmosferin içinde olmak istiyor. Şu an tamamen sezona odaklandım. Şunun sözünü verebilirim; terinin son damlasına kadar savaşan, mücadele eden bir Jason Thompson göreceksiniz. Sezonu şampiyonlukla noktalamak ve geçen yılki başarıları tekrarlamak için çalışacağım. Çok çalışacağız. Yapacağımız çok şey var ve bunun için buradayız."
- Jason Thompson
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