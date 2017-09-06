Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Aerial Powers'ı transfer etti

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'ten transfer edilen 23 yaşındaki Powers ile 2017-2018 sezonu için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Powers, ABD Milli Takımı ile 2015 Dünya Üniversitelerarası Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kısa forvet pozisyonunda oynayan 1,83 metre boyundaki Powers, bu turnuvada takımının en skorer oyuncusu unvanını elde etti.

Aerial Powers, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından Michigan State'te ortaya koyduğu performansla dikkati çekti. ABD'li basketbolcu, bu takımda 18,9 sayı, 9,8 ribaunt, 2,8 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

Aerial Powers