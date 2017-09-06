A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Maçı bekleyen basketbolseverler, merakla maçın oynanacağı saati ve maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz gün Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası D Grubu son maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin gruptaki sıralamasını ve son 16 turunda eşleşeceği rakibini belirleyecek karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Zorlu mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Ay-yıldızlıların mücadele ettiği D Grubu'nda son karşılaşmalar öncesinde oluşan puan durumu şu şekilde:

Takım O G M A Y Av. P 1- Letonya 4 3 1 355 317 38 7 2- Sırbistan 4 3 1 326 299 27 7 3- Rusya 4 3 1 296 296 0 7 4- Türkiye 4 2 2 309 291 18 6 5- Belçika 4 1 3 299 336 -37 5 6- Büyük Britanya 4 0 4 320 366 -46 4

Türkiye'nin son 16 turunda karşılaşacağı rakibinin belli olacağı C Grubu'nda ise son maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1- İspanya 4 4 0 362 239 123 8 2- Hırvatistan 4 3 1 290 267 23 7 3- Karadağ 4 2 2 292 298 -6 6 4- Macaristan 4 2 2 271 283 -12 6 5- Çekya 4 1 3 287 334 -47 5 6- Romanya 4 0 4 247 328 -81 4

CEDİ OSMAN: "ÇOK ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

Turnuvada gösterdiği performansla dikkati çeken milli oyuncu Cedi Osman ise Letonya maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Takımdaki her oyuncunun moralinin yerinde olduğunu anlatan Cedi, "Yarınki maça konsantre olmuş durumdayız. Letonya tecrübeli ve iyi hücum eden bir takım. Çok zor karşılaşma olacak. Letonya maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye görüş belirtti.

SİNAN GÜLER: "HER GÜN DAHA İYİ BASKETBOL OYNUYORUZ"

A Milli Erkek Basketbol Takımının kaptanı Sinan Güler, sonuçlar ne olursa olsun her gün daha iyi basketbol oynadıklarını kaydetti.

Kaybettikleri maçlardaki eksiklerini daha iyi görebildiklerinin altını çizen tecrübeli basketbolcu, "Her gün daha iyi basketbol oynuyoruz. Gruptan çıkmayı garantilemiş olsak bile, yarınki maç sıralama açısında çok önemli. Kazanarak, final etaplarının oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonuna gitmemiz bizim için büyük moral olacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada bireysel olarak yaptığı top kayıplarının takımın hücum gücünü etkilediğinin vurgulayan Sinan Güler, "Savunmadaki enerjimiz, oradan kazandığımız sayılar ve takımdaki yardımlaşma bizim güvenimizi yükseltiyor. Cedi Osman, Semih Erden ve Melih Mahmutoğlunun oynadığı basketbol çok etkileyici durumda." yorumunu yaptı.

DİĞER TURLAR İÇİN KRİTİK MAÇ

Dün Belçika ile oynadığı müsabakadan galip ayrılan Milliler, adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Ay-yıldızlılar, Letonya ile ise gruptan kaçıncı olarak çıkacağının belli olacağı bir maç oynayacak. İlerleyen turlar için son derece önemli olan karşılaşmadan A Milli Takım, galip ayrılması durumunda grubu üçüncü sırada tamamlayacak. Mağlubiyette ise grubu 4. bitirecek.

TAKIMI CEDİ OSMAN SIRTLIYOR

A Milli Basketbol Takımı'nda Cedi Osman 16.0 sayı, 5.0 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları ile takımının istatistiklerinde lider konumda bulunuyor. Letyonya'nın NBA'de forma giyen oyuncusu Porzingis de 21.0 sayı, 5.0 ribaund ve 1.8 blok ortalamasıyla mücadele ediyor.

LETONYA İLE 4. RANDEVU

Türkiye, Letonya ile bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu 3 karşılaşmadan da parkeden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlıların, rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Letonya ile daha önce 2001 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan Milliler, çekişmeli geçen mücadeleyi 85-82 kazanmıştı.

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