Hidayet Türkoğlu: Sporcularımızla gurur duyduk

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Türk halkının gurur duyacağı bir milli takım oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Hidayet Türkoğlu, "Her ne kadar istediğimiz sonuçları elde edemesek de sporcularımız, Türk halkının kalbine girerek en büyük ödülü kazandılar. Halkımız, maçı kaybettiklerinde bile 'Bu taraftar sizinle gurur duyuyor.' diye tezahürat yaptı. Eski bir sporcu ve şu anki başkan olarak sporcularımızla gurur duyduk. Türk basketbolunu, hem milli takım hem de kulüpler anlamında ileriye taşıyacak genç oyuncularımızın olduğunu bu turnuvada görme fırsatı bulduk. Oyuncularımız bazen yapılmayacak hataları yaptı. Çünkü ilk kez burada bulunanlar var. İlk defa milli takımda, Avrupa Şampiyonası'nda olanlar var. Doğal olarak bu süreçte ufak tefek hatalarımız oldu ama bu hataları mücadele ve istekleriyle kapatmaya çalıştılar. Çok gurur duyduk. Bu süreç bizim için çok önemliydi. Bizi bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız ve büyüklerimiz hiç yalnız bırakmadı. Bize zaman ayırdıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bundan gerçekten çok mutlu oldu. Keşke başka bir sonuçla karşınızda konuşuyor olsaydık ama önemli olan bazı şeylerin temelini atabilmekti. Sanırım bu şampiyonada bunu gördük. İleriye yönelik daha iyi işler yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



"BU SÜREÇTE MİLLİ TAKIM'A ZARAR VERMEK İSTEYENLER OLDU"

Türkoğlu, bu süreçte milli takıma zarar vermek isteyenlerin olduğunu ifade ederek, "Burada olduğumuz sürece, bu milli takıma, oyuncu ve antrenörlerimize kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Ben başkan olarak izin vermeyeceğim. Bu süreçte zaman zaman gereksiz yorumların yapıldığına da şahit olduk. Buraya zarar vermek isteyenler de oldu. Onların kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sıcağı sıcağına konuşmak istemiyorum ama turnuva bittikten sonra bir başkan olarak, gerekli açıklamayı isim vererek yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkan olarak ekibimle birlikte güzel işler yapmak için buradayız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, onlara güveniyoruz. Federasyon olarak her zaman onların yanındayız. Amacımız Türk basketbolunu hem kulüpler hem de milli takım anlamında en iyi yerlere getirmek" dedi.



İspanya ile oynanan maçta Türk basketbolseverlerin çok güzel bir atmosfer yarattığının altını çizen Hidayet Türkoğlu, "Bu atmosfer gerçekten paha biçilmez. Hem Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na hem de buraya gelen binlerce basketbolsevere sonsuz teşekkürler. İnanıyorum ki milyonlar bu çocukları televizyondan izlemiş ve onlarla gurur duymuştur. Çocuklarımız bu atmosferde daha iyi oynuyor. Kasımda oynanacak Dünya Şampiyonası eleme maçlarında da çocukları yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum" açıklamasını yaptı.



"FIBA'NIN HAKEMLER KONUSUNDA ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI GEREKİYOR"

Avrupa Şampiyonası'nda görev alan hakemlerin performanslarıyla ilgili konuşan Hidayet Türkoğlu, "Sporculuk hayatımda da pek hakemleri ön plana atan bir insan değildim. Bazen ister istemez kendimizi tutamadığımız anlar oluyor. FIBA, Avrupa Ligi ile aynı seviyeye gelmek istiyorsa hakemlerden başlaması gerekir. Buraya en iyi takımlar geliyor ve bir performans sergilemeye çalışıyorlar. Bu tarz hatalar ister istemez performanslarını etkiliyor. Milli takım olarak çok fazla hakem hatalarının arkasına sığınmak istemiyoruz ama kamuoyunun da bunu gördüğünü biliyoruz. Bence FIBA'nın bu turnuva bittikten sonra hakemler konusunda bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ev sahibi takım olarak çok dezavantajlı duruma düştüğümüz süreçler de oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

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