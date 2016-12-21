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Beşiktaş'ta Gaziantepspor mesaisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Gaziantepspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:45:46 Güncelleme: 14:48:05

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Caner Erkin, bireysel çalışan Aras Özbiliz ve Talisca'nın katılmadığı belirtildi.

Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmana diğer futbolcuların ısınma ve streching çalışması ile başladığı ifade edildi. Antrenmanın istasyon koşuları, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması ile devam ettiği, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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