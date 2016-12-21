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İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği İlhan Cavcav
FUTBOL

Gençlerbirliği, İrfan Can Kahveci için 2 milyon Euro istiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen genç futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli için 2 milyon avro ve başka kulübe satışından yüzde 15 pay istediklerini söyledi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:25:41 Güncelleme: 15:29:01

İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen futbolcuların transferde isimlerinin geçiyor olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kadrolarında İrfan Can Kahveci gibi birçok altyapıda yetişmiş futbolcunun bulunduğuna vurgu yapan Cavcav, "Ben bu oyuncularımızın da zamanla İrfan Can gibi Ahmet Çalık gibi kendilerini göstereceğinden eminim. İrfan Can uzun zamandır iyi oynuyordu. Transferde isminin gündeme gelmesi de bunun en önemli göstergesi." diye konuştu.

Gösterdiği performans sonrası İrfan Can'ın takım için önemli bir oyuncu durumuna geldiğini anlatan Cavcav, "İrfan Can'ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandı.

İrfan Can Kahveci

Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği'ne geçen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 13 dakika önce
    çok ucuz 2 milyon başkanım. 3-4 falan iste da
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