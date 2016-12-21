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Ruud Boffin Eskişehirspor
FUTBOL

Ruud Boffin'den anlamlı ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Belçikalı kalecisi Ruud Boffin, "Duchenne Musküler Distrofi (DMD)" isimli kas rahatsızlığı olan taraftar Enes Tetik'i ziyaret etti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 17:15:20 Güncelleme: 17:17:31

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce kulübün resmi davetlisi olarak geçen haftaki Denizlispor maçını statta takip eden Enes Tetik'i kırmızı-siyahlı takımın kalecisi Boffin, evinde ziyaret ederek, moral verdi.

Yardımcı antrenör İlhan Var, kaleci antrenörü Mehmet Tezcan ve kulübün tesislerden sorumlu asbaşkanı Yasin Özkaya'nın da yer aldığı ziyarette, Enes'e futbolcularının imzaladığı formalar ve çeşitli hediyeler verildi.

Enes Tetik, Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü de olan Özkaya'ya ve kaleci Ruud Boffin'e teşekkür etti.

 

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