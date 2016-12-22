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Sabri Sarıoğlu Aydın Kaldırım
FUTBOL

Sabri ve Eren, Kaldırım’la tartıştı

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u ağırladığı Türkiye Kupası maçında Sabri Sarıoğlu ve Eren Derdiyok, konuk takımın hocasıyla tartışma yaşadı

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:56:26 Güncelleme: 09:59:00

Galatasaray-Tuzlaspor karşılaşmasında ilk yarının son anlarında Tuzlaspor Teknik Direktörü Aydın Kaldırım’la G.Saraylı oyunculardan Sabri Sarıoğlu ve Eren Derdiyok kısa süreli tartışma yaşadı. Rakip yedek kulübesine yakın bir noktada Eren’e faul yapılınca, Kaldırım bu karara itiraz etti. Buna kızan Eren, rakip hocaya çıkıştı. Ardından kaptan Sabri, Kaldırım’ın üzerine yürüdü. Hakem iki tarafı da uyarırken Kaldırım maç sonunda “Sabri bana ‘Ne küfrediyorsun’ dedi. Ben de ‘Küfür falan etmedim’ diye karşılık verdim” diye konuştu.

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