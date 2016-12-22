Arda Turan tarih yazıyor!

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:51:41 | Güncelleme: 13:55:20
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İspanya Kral Kupası'nda dün gece Barcelona 2. Lig ekiplerinden Hercules'i ağırladı.
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İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Katalan ekibi, Camp Nou'da rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek son 16 takım arasına kaldı.
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Milli yıldız Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 3 gole imza atarak hat-trick yaptı.
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Barcelona'nın diğer golleri ise Lucas Digne, Ivan Rakitic, Rafinha ve Paco Alcacer'den geldi.
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Arda Turan, Barcelona'nın Alman ekibi Mönchengladbach ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde de ortaya koyduğu performansla dikkat çekmişti.
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Yıldız oyuncu bu maçta da 3 gol, 1 asiste imza atmış ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu olmuştu.
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Bu sezon Messi ve Suarez'in ardından Barcelona'nın en çok gol atan 3. oyuncusu olan milli yıldız rekor kırmaya da çok yakın...
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Atletico Madrid'te oynarken 2013/14 sezonunda 9 gol atabilen Arda Turan, şimdiden 11 gole ulaştı.
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Arda Turan'ın kariyerindeki en gollü sezonlar ise Galatasaray'da geçirdiği 2008/09 ve 2009/10 sezonları.
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Yıldız isim o sezonlarda 11 gol atmayı başarmıştı. Arda, Barcelona formasıyla bu sezon 1 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.
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Milli oyuncu, 19 maçta attığı 11 golün dışında 6 da asist yapmayı başardı.
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İspanyol basını, Kral Kupası'nda Barcelona'nın 7-0 kazandığı Hercules maçında hat-trick yapan Arda Turan'ın sahanın en iyisi olduğunu yazdı.
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El Mundo Deportivo gazetesi, "Arda, kimse üç yıldızı (Neymar-Messi-Luis Suarez) hatırlamasın diye bir hat-trick daha yaptı." ifadesini başlığına çıkararak yaptığı yorumda, şu ifadeleri kullandı:
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"Arda, Noel arifesinde Nou Camp'ı dolduran 64 bin taraftarın önünde Messi'yi aratmadı. Arda, 3 yıldızın forma giymediği maçta Barça'nın forvetteki komutanlığını eline aldı. Dikkat edin! Arda, bu sezon tüm turnuvalarda toplam gol sayısını 11'e çıkardı."
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"Arda, Türk tutkusunu yansıtıyor." başlığını atan Sport gazetesi'nin değerlendirmesi şöyle:
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"Arda, forvette oynadığı zaman kendini çok daha rahat hissettiğini ve belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Arda, futbolu bir Brezilyalı gibi oynuyor. Topu güler yüzle alıyor, okşarcasına kontrol ediyor ve neşeyle oynuyor. Tam bir yetenek."
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"Arda az konuşup, çok gülüyor. Az ya da çok oynasın onu ilgilendirmiyor. Luis Enrique'nin ihtiyacı olduğu anlarda hep orada. Geçen sezon toplamda bin 174 dakika oynayan Arda, şimdiden bu rakamı geçti. Türk futbolcu, bu sezon bin 233 dakika sahada kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
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Marca gazetesi'nin yorumu:
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"Yeniden bir hat-trick'e imza atan Arda'dan büyük bir performans. Gecenin en büyük zaferini Arda Turan kazandı. Sahada Turan şov vardı. Türk futbolcu, taktik anlamda Barcelona'ya çok farklılık katıyor. Hem forvet hem de orta sahada oynayabiliyor."
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"Barcelona'da 3 yıldız veya Iniesta'nın olmadığı anlarda Arda temel bir taş. Arda Turan, Luis Enrique için vazgeçilmez. Rastlantı veya değil, Türk futbolcu, hakkında çıkan gece hayatı söylentilerinden sonra sanki pil değiştirip çok daha iyi performans göstermeye başladı."
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"15'lik Arda Turan" başlığını atan El Mundo gazetesi de "Türk futbolcu 15 dakikada hat-trick yaptı ve Hercules'e karşı gol yağmurunun liderliğini üstlendi." diye yazdı.
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El Pais gazetesi ise "Arda, kendini Messi gibi hissediyor" başlığını kullanarak şu görüşü savundu:
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"Barcelona, 3 yıldızının oynamadığı ya da sonucu getiremedikleri maçlarda kendine dördüncü bir golcü buldu: Arda Turan. Takımdaki as yedek olan Türk futbolcu, Borussia Mönchengladbach maçında olduğu gibi Barcelona'ya yine ani bir değişiklik kattı."
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"Arda iyi oynadı, güzel goller attı. Hatta Messi'nin şimdiye kadar yapamadığı şekilde hat-trick'i bir kafa iki de ayak golüyle yaptı."