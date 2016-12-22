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FUTBOL

Arda Turan tarih yazıyor!

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:51:41

  • 1
    1 | 26

    İspanya Kral Kupası'nda dün gece Barcelona 2. Lig ekiplerinden Hercules'i ağırladı. 

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    2 | 26

    İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Katalan ekibi, Camp Nou'da rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek son 16 takım arasına kaldı. 

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    3 | 26

    Milli yıldız Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 3 gole imza atarak hat-trick yaptı. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 7 saat önce
    çekemeyenlere yaptıklarıyla cevap veriyor
  • Misafir 12 saat önce
    Bu adamın bütün gol attığı maçlarda da Barcelona farklı bir şekilde kazanıyor. Arda bu takımda oynamayı haketmiyor. Daha küçük bir yerde daha başarılı olur.
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