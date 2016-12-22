Arda Turan tarih yazıyor!

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"Arda, forvette oynadığı zaman kendini çok daha rahat hissettiğini ve belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Arda, futbolu bir Brezilyalı gibi oynuyor. Topu güler yüzle alıyor, okşarcasına kontrol ediyor ve neşeyle oynuyor. Tam bir yetenek."