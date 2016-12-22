Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 32 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş, 11 puanla 16. sırada yer alan Gaziantepspor'u yenerek liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş-Gaziantepspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile Gaziantepspor karşılaşacak. Beşiktaş-Gaziantepspor maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Arena Stadyumu'nda Serkan Çınar'ın yöneteceği mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlarken, top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kampa girecek.