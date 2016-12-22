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Medipol Başakşehir Mahmut Tekdemir antrenman
FUTBOL

Mahmut Tekdemir'den Medipol Başakşehir'e iyi haber

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:42:16 Güncelleme: 15:45:32

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular salonda çalıştı.

İdmana sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir de katıldı. Turuncu-lacivertli takımın ligde oynadığı Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında yer alamayan Mahmut, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde Adanaspor karşısında forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de, Adanaspor maçı öncesinde tek eksik ise sakatlığı süren Hakan Özmert.

Turuncu-lacivertliler, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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