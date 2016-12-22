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Güney Afrika Shakes Mashaba
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Güney Afrika, Shakes Mashaba'yla yollarını ayırdı

Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Shakes Mashaba'nın görevine son verildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:24:31 Güncelleme: 17:26:40

Güney Afri̇ka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika ile Senegal arasında geçen 12 Kasım'da oynanan karşılaşmanın ardından uygunsuz değerlendirmelerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılan Mashaba'nın, görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında beş gün süren toplantıların ardından Güney Afrikalı teknik direktör Mashaba'nın yaptığı eleştirilerinin profesyonelce bulunmadığı ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Milli takımda 2014'ten bu yana görev alan Mashaba, Senegal'i 2-1 yendikleri mücadelenin ardından yaptığı konuşmada, federasyon hakkında çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

Güney Afrika, 2018 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda averaj farkıyla ikinci sırda yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, Rusya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

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