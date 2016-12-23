Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 puanla 15. sırada yer alan Çaykur Rizespor, ilk defa katılıdığı UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Osmanlıspor'u evinde konuk edecek. Peki Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Engin olacak.

Çaykur Rizesporlu Özgür Çek

ÖZGÜR ÇEK: "İKİNCİ YARI DAHA İYİ BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİZ

Çaykur Rizesporlu futbolcu Özgür Çek, Spor Toto Süper Ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istediklerini ve ikinci yarıda ise çok daha iyi bir takım izlettireceklerine inandığını söyledi.

Özgür Çek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizesporun genç ve yeni kurulan bir takım olduğunu kendisinin de takıma sezon başında katıldığını hatırlattı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Gaziantepsporu 2-1 mağlup ettiklerini ve bu galibiyetin takıma moral verdiğini belirten Özgür, "Şimdi önemli olan bunun devamını getirmek. Bu yüzden pazar günü oynayacağımız Osmanlıspor maçı çok ayrı bir önem taşıyor. Rakibimiz ligde başarılı, UEFA Avrupa Liginde yoluna devam ediyor. Elbette zorlu bir maç olacak. Biz de artık kolay bir takım değiliz. Özellikle taraftarımız bu kritik maçta bizi yalnız bırakmayıp destek vermelerini istiyoruz. Osmanlısporu yenip, devreyi 3 puanla kapatmak en büyük arzumuz. İlk yarıyı galibiyetle kapattıktan sonra ikinci yarıda çok daha iyi bir Çaykur Rizespor izlettireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını sezon başından bu yana gelişim gösterdiklerini anlatan Özgür Çek, "Saha içerisinde olan, saha kenarında olan bütün arkadaşlar takım için mücadele ediyor. Elbette oynayıp oynamamak hocamızın taktiri. Bende son haftalarda Türkiye Kupası maçlarının ardından ligde de süre almaya başladım." diye konuştu.

