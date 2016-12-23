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Cengiz Günaydın 2. ve 3. lig Kulüpler Birliği Başkanı
FUTBOL

"En büyük hedefimiz 2. ve 3. Lig'in canlı yayınlanması"

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, kulüplerin sıkıntılarını gidermek için TFF ve Fatih Terim'le işbirliği içerisinde bulunacaklarını açıkladı

23 Aralık 2016 Cuma, 12:40:44 Güncelleme: 12:43:49

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, gelecek yıl en büyük hedeflerinin 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması olacağını söyledi.

Günaydın, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz ay açıkladığı faaliyet raporunda da 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanmasının yer aldığını hatırlatarak, "Maçların canlı yayınlanabilmesi ve dünyanın her yerinden izlenebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda Fatih hocamız ile işbirliği içerisindeyiz. Birlik olarak en büyük hedefimiz 2. ve 3. Lig'in canlı olarak yayınlanması." dedi.

Birliğin kuruluş amaçlarıyla ilgili olarak ise Günaydın, "Futbol ailesi içerisinde olan kulüpleri bir araya getirmek ve federasyonumuz çatısı altında tek vücut halinde bulunmalarını sağlamak amaçlarımızdan biri. Türk futbolunda 2. ve 3. Lig kulüplerinin de var olduğunu da kamuoyuna göstermek ve bu liglerde mücadele eden kulüplerin sıkıntılarını gidermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cengiz Günaydın, 2. ve 3. Lig kulüplerinin çok ciddi sıkıntılarının olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hep ferdi olarak şikayetlerimizi dile getiriyorduk artık birlik olarak bunları dile getireceğiz, projelerimizi ortaya koyacağız. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle de 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğini daha iyi noktalara getireceğiz. Ciddi sıkıntılarımız var, özellikle tesisler ve statlar konusunda, bu konuda da Fatih Terim ve TFF ile işbirliği içerisinde bulunarak, bu liglerin çok daha iyi şartlarda oynanmasını sağlamaya çalışacağız."

"44 ŞEHİR VE 91 KULÜBÜ TEMSİL EDİYORUZ"
Günaydın, dün ilk genel kurulunu gerçekleştiren 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin çok büyük bir kitleyi temsil ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"44 şehir ve 91 kulübü temsil ediyoruz. Yaklaşık 35 milyon nüfusa hitap ediyoruz. Bu iki lig, her hafta 200 bin seyirci ortalaması ile oynanıyor. Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği vardı, artık bizim de bir birliğimiz var. Her zaman Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig kulüpler birlikleri ile işbirliği içerisinde olacağız."

"BUGÜN BAŞKAN ADAYI DEĞİLDİM" 
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin ilk başkanı olan Cengiz Günaydın, birliğin gelecek haziran ayında olağan kongreye gideceğini ve yeni başkanını seçeceğini açıkladı.

Günaydın, haziran ayında genel kurula gidecek olmalarının sebebini ise, "Çünkü bu ligden her yıl 12 takım amatör kümeye düşüyor, 12 yeni kulüp geliyor. Bu anlamda bu bayrak devrini yapmak, hem de yeni gelen kulüplerin temsilde yer alabilmesi için her haziranda kongremiz olacak." sözleriyle ortaya koydu.

Dün yapılan genel kurulda başkan adayı olmadığının ancak kulüp başkanlarının gösterdiği teveccühle başkanlığa seçildiğini aktaran Cengiz Günaydın, "Tüm kulüp başkanlarımıza beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Haziran ayında da beni başkan adayı olarak gösterirlerse olurum tabii ki." yorumunu yaptı.

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