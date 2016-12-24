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Fenerbahçe'nin 3 puanı santrforlarına bağlı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki son 22 maçında santrforlarının gol kaydedemediği hiçbir karşılaşmayı kazanamadı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:47:46 Güncelleme: 11:49:58

Süper Lig'in geçen sezondan son 7, bu sezondan ise ilk 15 haftasında Fenerbahçe'nin galibiyetleri golcü oyuncularının performanslarına bağlı kaldı.

Sarı-lacivertliler, santrforlarının gol atmayı başardığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Fenerbahçe, son olarak ileri uç oyuncularından Jose Fernandao'nun geçen sezonun 27. haftasında Konyaspor'a gol attığı maçı 2-1 kaybetmişti.

Daha sonra oynanan 22 lig maçının 13'ünde sarı-lacivertli santrforlar gol kaydetti ve Fenerbahçe bu karşılaşmalarda yenilmedi. Bu maçların 12'sinde hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, sadece Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği bu 13 maçta attığı 40 golün 23'ü santrforlarından geldi. Bu maçlarda gol umutlarından Robin van Persie 12, Moussa Sow 6, Emmanuel Emenike 3, Jose Fernandao 2 kez fileleri havalandırdı.

SANTRAFORLAR ATAMAYINCA KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, santrforlarının gol atamadığı son 9 lig maçını da kazanamadı.

Sarı-lacivertliler, ileri uç oyuncularının rakip fileleri havalandıramadığı son 9 lig maçında 4 yenilgi ve 5 beraberlik alırken, hiç galip gelemedi.

Fenerbahçe bu maçlarda 22 puan kaybı yaşadı.

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