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Kemal Özdeş Kasımpaşa
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Kemal Özdeş: "Yükselişimiz sürecek"

Son 2 maçta 6 puan alan Kasımpaşa'da Kemal Özdeş, Antalya maçı için "Oyuncularımın kalitesine güveniyorum, kazanarak yükselişimiz devam edecek" dedi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:30:40 Güncelleme: 25 Aralık 2016 Pazar, 09:31:55

Ligde son iki haftada aldığı Çaykur Rizespor ve Beşiktaş galibiyetleri ile çıkış yakalayan Kasımpaşa’da hedef ilk yarının son haftası deplasmanda oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp 3 de 3 yapmak...

Lacivert-Beyazlılar’ın başarılı hocası Kemal Özdeş bu maçı kazanıp 2016 yılını galibiyetle kapatmak istediklerini belirterek, "Son iki hafta istediğimiz sonuçları aldık. Takımımın birlikte oynama becerisi üst seviyelere ulaştı" dedi.

Kemal Özdeş, “Şimdiki hedefimiz Antalya maçında da aynı istek ve mücadeleyi sergilemek olacak. Bu maçtan da 3 puan alarak 2016'yı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Her geçen gün enerjimiz artıyor, güçlü hissediyoruz. Puanları birbirine yakın iki takım karşılaşacak, ben oyuncularımın kalitesine güveniyorum, bizi sevenleri mutlu edeceğiz” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / Volkan KÖSE

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