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Cüneyt Çakır
FUTBOL

Cüneyt Çakır'dan şoke eden karar

Rizespor'un Osmanlıspor'u ağırladığı maçta hakem Cüneyt Çakır, konuk ekibin kalecisi Karcemarskas'ın elle müdahalesinin ardından penaltı verdi

25 Aralık 2016 Pazar, 15:25:08 Güncelleme: 15:53:54

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor'un Osmanlıspor'u konuk ettiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın kararı karşılaşmaya damga vurdu.

Maçın 65. dakikasında yaşanan mücadelede Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır, yardımcısı Bahattin Duran'ın uyarısıyla penaltı kararını verdi.

Osmanlısporlu futbolcular topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığını belirterek Çakır'a yoğun itirazda bulundu. Penaltıyı elle oynama gerekçesiyle verdiğini oyunculara anlatan Çakır'ın kararı değişmedi. 66. dakikada Jantscher'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı. 

(Görüntü Lig TV'den alınmıştır)

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    Turkiyede hep boyle mac yonetiyor ornek Sowun gol.
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