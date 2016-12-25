TFF 1. Lig'in 16. haftasında Mersin İdman Yurdu evinde konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Galibiyet golünü 39. dakikada Ricardo Pedriel kaydetti. Bu sezon 3. galibiyetini alan Mersin İdman Yurdu 9 puana yükseldi ve haftayı son sırada tamamlandı. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.

Mersin İdman Yurdu: 1 - Bandırmaspor: 0

Stat: Mersin

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Abdullah Bora Özkara

Mersin İdman Yurdu: Mihaylov, Mahmut Metin (Dk. 72 Tekin Oğrak), Pedriel (Dk. 90 Sinan Kaloğlu), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita (Dk. 89 Ahmet Bener)

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Yiğit Gökoğlan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Souza, Daniel Costa (Dk. 51 Furkan Soyalp), Da Silva, Feridun Kıroğlu, Ömer Kandemir, Bahri Can Avcı (Dk. 79 Yusuf Akyel), Atabey Çiçek

Gol: Dk. 39 Pedriel (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 28 Da Silva, Dk. 78 Furkan Soyalp, Dk. 86 Feridun Kıroğlu, Dk. 90+3 Souza (Bandırmaspor), Dk. 82 Abdulkadir Korkut, Dk. 86 Tolga Şahin ve Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu)