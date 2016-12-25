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Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi

25 Aralık 2016 Pazar, 19:11:35 Güncelleme: 19:12:25

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'la yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

Maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden özel uçakla Trabzon'a ulaştı.

Trabzon Havalimanı'ndaki dış hatlar terminalinden çıkış yapan kafileyi, az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra çevik kuvvet ekipleri eşliğinde şehir merkezindeki bir otele yerleşti.

VAN PERSİE YOK
Fenerbahçe'de Van Persie bu karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Van Persie'nin sakatlığı dolayısıyla bu maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Hollandalı yıldız Gençlerbirliği maçında da 11. dakikada kenara işaret ederek ayağını gösterip, oyundan çıkmak istemiş ve yerini Moussa Sow'a bırakmıştı.

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