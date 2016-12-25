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Eren Derdiyok
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Eren Derdiyok: Kendimi eleştirmem gerekiyor

Galatasaraylı Eren Derdiyok, Aytemiz Alanyaspor karşısından 5-1 kazandıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

25 Aralık 2016 Pazar, 21:15:33 Güncelleme: 21:22:48

Galatasaray'ın golcü yıldızı Eren Derdiyok, 5-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Eren Derdiyok'un açıklamaları:

"İlk devrenin son maçı, içeride oynuyorduk ve kazanmak istedik. Mesafeyi kısa tutmak için önemliydi. Geçmişe bakınca sıkıntı yaşadık, puanlar kaybettik, alsak farklı olurdu. İyi oynadık, ofansif olarak hareketliydik. 5 gol güzel ama pozisyon da verdik, unutmamak lazım.

2-3 puan fark var, büyük bir puan farkı değil. Geçmişe bakınca, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir olsun, bu takımlara ciddi puanlar kaybettik, kazansak farklı olurdu. İlk yarıyı iyi kapattık, ikinci yarı daha iyi olacağız."

"KENDİMİ ELEŞTİRMEM GEREKİYOR"
"Çok iyi bir başlangıç yakaladım, sonra kendimi eleştirmem gerekiyor, düşüş oldu maalesef, düzelmek için çalışıyorum, güçleniyorum, hocalarımla konuşuyorum, adapte oluyorum. Daha da iyi olacağız inşallah."

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