Galatasaray’da Alanyaspor maçının ilk golünü kaydeden Nigel de Jong, gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Maçtan önce lider Başakşehir ve Beşiktaş’a yaklaşmaları gerektiğini ifade eden Hollandalı, “Her geçen gün iyiye gidiyorum” dedi.



Nigel de Jong maç sonunda şu ifadeleri kullandı:



“Bugün attğım golden ve takım performansımdan ötürü çok mutluyum. Wesley’i de tebrik etmek isitiyorum; çok güzel bir asist yaptı. Sezonun ilk yarısını böyle güzel bir galibiyetle kapatmamız çok güzel oldu. Daha önce de söylediğim gibi bu akşam galibiyet almamız çok önemliydi. Hem takım performansından hem de kendi gösterdiğim performansımdan memnunum. Maçtan önce konuşmuştuk lidere ve Beşiktaş’a yaklaşmalıydık. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bunlar bir araya geldi ve güzel bir gün geçti bizim için.”

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