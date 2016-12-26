Trabzonspor’da herkes bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi mücadeleyle yatıp kalkıyor. Fenerbahçe’yi mağlup ederek sezonun ilk yarısında yaşanan kötü günleri unutturmayı hedefleyen Fırtına’da teknik direktör Ersun Yanal 3 puan için gerekli şifreyi futbolcularına verdi. Sürekli toplantılar yaparak bu karşılaşmanın camia ve kendileri için önemini anlatan Yanal sakin kalmak zorunda olduklarını söyledi. Geçmişte iki takım arasında oynanan maçlar öncesindeki olumsuz açıklamaların ortamı gerdiğine dikkat çeken Yanal, futbolcularına da bu yönde uyarılarda bulunarak, “Dış dünyaya kulak asmayın. Sadece maçın düşünün” dedi... Alınacak galibiyetin sezonun ikinci yarısı öncesi motivasyon olacağının altını çizen Ersun Yanal, “Baskılı oynayıp rakibi hataya zorlayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle gülen taraf olacağız” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ