TRABZONSPOR HABERLERİ
26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ersun Yanal
FUTBOL

Ersun Yanal'dan derbi şifresi!

Trabzonspor’un tecrübeli çalıştırıcısı futbolcularını uyararak, “Sakin kalmak zorundayız. Baskılı oynayıp rakibimizi hataya zorlayacağız” diye konuştu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 01:48:06 Güncelleme: 14:01:54

Trabzonspor’da herkes bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi mücadeleyle yatıp kalkıyor. Fenerbahçe’yi mağlup ederek sezonun ilk yarısında yaşanan kötü günleri unutturmayı hedefleyen Fırtına’da teknik direktör Ersun Yanal 3 puan için gerekli şifreyi futbolcularına verdi. Sürekli toplantılar yaparak bu karşılaşmanın camia ve kendileri için önemini anlatan Yanal sakin kalmak zorunda olduklarını söyledi. Geçmişte iki takım arasında oynanan maçlar öncesindeki olumsuz açıklamaların ortamı gerdiğine dikkat çeken Yanal, futbolcularına da bu yönde uyarılarda bulunarak, “Dış dünyaya kulak asmayın. Sadece maçın düşünün” dedi... Alınacak galibiyetin sezonun ikinci yarısı öncesi motivasyon olacağının altını çizen Ersun Yanal, “Baskılı oynayıp rakibi hataya zorlayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle gülen taraf olacağız” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
FUTBOL

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Onur Kıvrak: 2016 yılı Fenerbahçe galibiyetiyle bitsin...
FUTBOL

"2016 yılı F.Bahçe galibiyetiyle bitsin..."
Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçları
FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe galibiyeti şifresi: Önce durdur, sonra vur!
FUTBOL

Önce durdur, sonra vur!