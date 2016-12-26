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Hatem Ben Arfa
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Fenerbahçe'den yılın transferi; Hatem Ben Arfa!

Fenerbahçe yönetimi Hatem Ben Arfa'yı 6 ay kiralamak için PSG'yi ikna etti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:04:40 Güncelleme: 22:51:09

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bip Spor'un haberine göre; 10 numara bölgesine takviye yapmayı planyan yönetim, Hatem Ben Arfa için PSG'yi ikna etti. Yıldız futbolcu artık Fenerbahçe forması giymeye çok yakın...

Yaşanan gelişmeler şöyle; Fransız devinin 40 milyon Euro'ya Draxler'i almasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Ben Arfa için kolları sıvadı. Bu transfer için Katar emirini devreye sokan yönetim, PSG'den Ben Afa'yı istedi. Fransız devi, Ben Arfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor.

Hatem Ben Arfa kimdir?
Doğum tarihi: 7 Mart 1987 (29 yaşında)
Doğduğu il: Clamart Fransa
Yaş: 29
Boyu: 1,79m
Uyruğu: Fransa (Tunus)
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: sol ayak
Güncel piyasa değeri: 14 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City (kiralık), Nice, PSG

 

 

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