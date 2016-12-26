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Tolga Özkalfa
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Tolga Özkalfa Yan Hakem Olunca Herkes Şaşırdı

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanılan ve 3-0 Fenerbahçe'nin kazandığı maçta, Tolga Özkalfa yan hakemlik yapınca herkes çok şaşırdı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 23:42:31 Güncelleme: 23:56:03

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, yan hakem sakatlanınca, maçta dördüncü hakem olarak görev yapan Tolga Özkalfa, yan hakem olarak görev yaptı. Tolga Özkalfa'yı her zaman orta hakem olarak gören futbol severler, bu durum karşısında çok şaşırdılar.

Lig'de haftanın en önemli maçı sayılan Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ilk devresinde yan hakem Kemal Yılmaz sakatlandı ve yerine de 4. hakem Tolga Özkalfa geçti.

Futbol severler, sosyal medyadan da, Tolga Özkalfa'yı yan hakem olarak gördükleri için çok şaşırdıklarını belirten mesajlar attılar...

 

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