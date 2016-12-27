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Celtic Nadir Çiftçi Pierre van Hooijdonk
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Celtic, Nadir Çiftçi'yi gönderiyor

İskoç devinin, ara transferde Türk golcüyle yollarını ayıracağı iddia edildi

27 Aralık 2016 Salı, 10:51:40 Güncelleme: 10:55:14

HTSPOR.COM DIŞ HABERLER

Sun Sport'ta yer alan habere göre menajer Brendan Rodgers, Türk futbolcuya Celtic'te geleceğinin olmadığını söyledi.

18 ay önce Dundee United'dan 1.5 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Celtic'e transfer olan Türk futbolcunun ara transferde satılacağı, teklif gelmemesi halinde ise kiralanacağı öğrenildi.

Nadir Çiftçi'nin eski kulübü Dundee United'a dönebileceği, ancak 24 yaşındaki futbolcunun danışmanı Pierre van Hooijdonk'un  Avrupa'da kulüp arayışında olduğu da gelen haberler arasında.

 

 

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