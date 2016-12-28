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FUTBOL

Süper Lig'i karıştıracak açıklama: "Gitmek istiyorum"

27 Aralık 2016 Salı, 23:23:58

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    Fenerbahçe yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan Trabzon’a bir kötü haber de Mehmet Ekici’den geldi...

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    Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve 5 Ocak’tan itibaren başka bir kulübe imza atma hakkı
    bulunan Mehmet Ekici’nin, Başkan Muharrem Usta’yla yaptığı son görüşmede “Ayrılmak istiyorum” dediği ortaya çıktı.

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    Trabzon’dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Ekici, 1.7 milyon Euro’luk teklife olumsuz yanıt vermişti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    başkan elindekileri bari kaybetme
  • Misafir 6 saat önce
    sen türkilerini söyle
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