Süper Lig'i karıştıracak açıklama: "Gitmek istiyorum"
27 Aralık 2016 Salı, 23:23:58 | Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:25:43
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Fenerbahçe yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan Trabzon’a bir kötü haber de Mehmet Ekici’den geldi...
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Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve 5 Ocak’tan itibaren başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan Mehmet Ekici’nin, Başkan Muharrem Usta’yla yaptığı son görüşmede “Ayrılmak istiyorum” dediği ortaya çıktı.
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Trabzon’dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Ekici, 1.7 milyon Euro’luk teklife olumsuz yanıt vermişti.
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Galatasaray'ın, Mehmet Ekici için yıllık 2 milyon Euro’yu gözden çıkardığı, Beşiktaş’ın da transfer için nabız yokladığı bildirildi.
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Ekici, tercihini G.Saray’dan yana kullanırsa, son dönemde Trabzon’dan Cimbom’a geçen Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar ve Cavanda’nın izinden gitmiş olacak.
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Mehmet Ekici Ağustos 2014'te 1.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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Milli futbolcu ilk sezonunda forma giydiği 42 maçta 10 gol atıp, 14 asistle yıldızlaşmıştı.
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Geçen sezon ise 22 maçta oynayan Ekici, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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Bu sezon forma giydiği 19 maçta performansıyla taraftarlar tarafından da eleştiri alan Mehmet Ekici, yalnızca 3 gol attı, hiç asist yapmadı.