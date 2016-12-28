Darıca Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - KAYSERİSPOR: 1
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan, İlyas, Alper, Selçuk, Cem, Gökhan Solak (Dk.79 Metehan), Cafercan, Sinan, Gökhan Erdoğan (Dk.67 Murat Can), Aziz, Abuzer (Dk.73 Serhan)
KAYSERİSPOR: Ali Ahamada, Anıl, Stevanovic, Mert Ilıman, Devlet, Mert Özyıldırım, Kubilay, Murat, Erdem Onur, Mijailovic, Furkan (Dk.32 Kerim Can)
GOLLER: Dk.36 Selçuk, Dk.47 Cafercan (Darıca Gençlerbirliği), Dk.75 Anıl (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Sinan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği), Kerimcan (Kayserispor)
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