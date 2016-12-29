Galatasaray'da Hamit Altıntop'a büyük tepki

Tuzla yenilgisi sonrası Galatasaray taraftarların tepki gösterdiği isimlerin başında Hamit Altıntop vardı.

Hatırlanacağı gibi 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tuzla’nın yönetimini eski futbolcular Murat Erdoğan, Yıldıray Baştürk, Ümit Davala, Ömer Erdoğan ve Cihan Haspolatlı kısa süre önce devralmıştı.

Kulübün satış görüşmelerinde Hamit de yer alırken FIFA kuralları gereği yıldız isim aktif futbol hayatını sürdürdüğü için yönetimde yer almadığı belirtilmişti.



Dün Tuzla’ya rakip olan Hamit, futbol olarak vasatı aşamazken taraftarlar sosyal medyadan “Hamit-Tuzlaspor” ilişkisine dikkat çekip tepkilerini dile getirdiler.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY YORUM

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 3-2 yenildiği maç sonrası, "Eğer Hamit Altıntop tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FİFA kurallarına göre şaibelidir" şeklinde tweet attı.

Ahmet Çakar daha sonra Hamit Altıntop'un, Tuzlaspor'un yönetimini devralan eski futbolcularla birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaşıp, "İşte Tuzlaspor'un sahipleri. Tanıdık var mı acaba?" diye yazdı.

— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) December 28, 2016

TÜZEMEN: "YÖNETİM VE RIEKERINK BUNU NASIL GÖRMEZ!"

A Spor'da mücadeleyi yorumlayan Levent Tüzemen ise şu ifadeleri kullandı:

"Hamit Altıntop, Galatasaray'ın oynadığı Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray'ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok. Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit'in Tuzlaspor'a karşı iki maçta da oynaması hataydı."