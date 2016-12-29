Kardemir Karabükspor'da hakem tepkisi

Gül, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, toplantının kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut tarafından İstanbul'da yapılacağını ancak hava şartları nedeniyle Ankara'da bulunan Tankut'un İstanbul'a gidemediğini, bu nedenle toplantıyı kendisinin yaptığını anlattı.

Bu toplantıda futbol konuşmak istediklerini lakin yaşanılan hakem skandallarının her şeyin önüne geçtiğini ve canlarını acıttığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Son oynanan Kayserispor maçındaki skandal hakem kararına sesiz kalmamızı bekleyenler, 8 Kasım 1994 tarihini bilmeyenlerdir. Bu hakem skandallarına seyirci kalmamızı bekleyenler, bin 400 derece sıcaklığın karşısında çalışan işçi kardeşlerimizden haberi olmayanlardır. Biz Kardemir Karabükspor Kulübü olarak yapılan bu hataları, futbolcularımıza, teknik heyetimize, işçi kardeşlerimize, topyekun Karabük halkına yapılmış bir haksızlık olarak görmekteyiz. Alın teri akıtan, emek harcayan bu insanların emeklerinin heba edilmesine sessiz kalmak kabul edilebilir bir durum değildir."

Defalarca uyarmalarına rağmen maruz kaldıkları bu hatalı kararlar sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakem camiasına olan güveni sorgulamaya başladıklarından aktaran Gül, "Geçen 16 haftada takımımız aleyhine verilen 7 penaltının, verilen verilmeyen kartların, lehimize verilmesi gereken fakat verilmeyen penaltıların tekrar gözden geçirilmesini, siz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

"TOPUN DANY'NİN NERESİNE ÇARPTIĞINI DAHİ GÖRMEMİŞTİR"

Spor Toto Süper Ligi'in 16. haftasındaki Kayserispor-Kardemir Karabükspor müsabakasının 17. dakikasında, "skandal bir karara" şahit olduklarını iddia eden Gül, şunları kaydetti:

"Olayın baş mimarı orta hakem Halil Umut Meler’in verdiği kararın gerekçesi hangi akla, hangi değer yargılarına, hangi kurallara sığar. Müsabakanın 17. dakikasında gelişen atakta, oyuncumuz Dany ceza sahası içerisinde iki elini yukarıya kaldırmış, görüntülerden anlaşılacağı üzerine top koltuk altı denilen yerden Dany’ın vücuduna bile değmeden dışarı çıkmıştır. Lakin maçın orta hakemi düdüğünü çalmış, penaltı kararı vermiş ve oyuncumuz Dany’e kırmızı kart göstermiştir. Devre arasında bu kararı hangi gerekçe ile verdiğini sorduğumuzda, verdiği yanıtın akılla, bilimle, vicdanla hiçbir bağlantısı olmadığı, kötü düşünce ürünü bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Maçın orta hakemi Halil Umut Meler, Dany’nin ellerini yukarıya kaldırdığını gördüğünü, ellerini yukarıya kaldırmasının bir art niyet göstergesi olduğunu ve pozisyon golle sonuçlanmadığı için penaltı ve kırmızı kart verdiğini ifade etmiştir. Yani orta hakem sadece Dany’nin ellerini yukarı kaldırmasına penaltı kararı vermiş, bu hareketi art niyetli hareket olarak tanımlayıp bir takımın emeği ile oynamıştır. Topun Dany’nin neresine çarptığını dahi görmemiştir. Böyle komik bir gerekçeyi hangi akılla hangi vicdanla sunduğunu bilmek istiyoruz."

Türk futbolunun yanlış hakem kararları ile zarar görmesini endişe ile izlediklerini dile getiren Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kasımpaşa ve Konyaspor ile oynadığımız müsabakalarda gol ile sonuçlanan pozisyonlarda kural hatası yapılmasına rağmen Türk hakemlerine prestij kaybı yaşatmamak ve kaos ortamı oluşturmamak adına konunun üzerine gidilmemiştir.

Dünya üzerinde çok yüksek meblağların döndüğü dev bir sektör içerisinde kendimize yer buluyorsak, futbol oyunu birçok insanın geçim kaynağı olan bir iş kolu haline geldiyse bunu en doğru biçimde art niyetsiz, adilce yürütmek Türkiye Futbol Federasyonu'nun, MHK’nin ve biz futbol kulüplerinin sorumluluğundadır. Bu bağlamda şaibeli pozisyonların aydınlatılabilmesi hakemlerimizin doğru ve adil kararlar verebilmesi için çağın teknolojik nimetlerinden de faydalanılıp, video hakemliği uygulamasının bir an evvel ülkemizde hayata geçirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

Biz Kardemir Karabükspor olarak üzerimize düşen sorumlukları yapmaya her zaman hazırız."