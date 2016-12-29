Buruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ilk sırada yer alma hedeflerini ilk 16 maç sonunda yakaladıklarını söyledi. Hem oyun olarak hem de futbolcuların saha içi performansları ve saha dışındaki davranışlarıyla takım olmayı başardıklarını kaydeden Buruk, şöyle konuştu:

"Seyircimizle birleşmek, aynı ruhu yakalamak, onların istediği, onları heyecanlandıran bir oyun ortaya koymak istiyorduk, bunları bir nebze yapmaya çalıştık. Bu anlamda takım olarak doğru şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İlk 16 bölümü birinci bitirmek hayal ettiğimiz bir şeydi. Tabii ki 18 maçlık yeni bir serüven başlayacak. Moralliyiz, psikolojik olarak güçlüyüz, yapacağımız takviyelerle takımımızın daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum."

Buruk, ilk bölümde kadrodaki her oyuncuya süre vermeye çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç saha performansımızın daha iyi olduğunu görüyoruz, burada tabii ki taraftarlarımızın desteği çok önemli. Onların bizlerle hareket etmesi bizim için ekstra bir güç oluyor. İkinci devrede de iç sahadaki performansımızı sürdürmek istiyoruz. Dış sahaya baktığımızda 3 galibiyetimiz var, daha iyisini yapabilirdik. Zaman zaman hatalarımız oldu. Dış saha maçlarını puan olarak biraz daha yukarı çekmemiz gerekiyor."

İkinci devrede daha zorlu bir lig olacağını kaydeden Buruk, "Taraftarımızın desteğinin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. İnşallah hep beraber ilk yarıdaki çizgimizi ikinci yarıda da sürdürürsek Süper Lig'e çıkarak, bunun sevincini yaşayacağız." dedi.

Buruk, genel olarak oyuncularının performansından memnun olduğunu, kadroda yer bulamayacak oyuncularla yollarını ayırabileceklerini belirterek, eksikleri de tamamlamaya çalışacaklarını söyledi.