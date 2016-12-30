Süper Lig'in en centilmeni Galatasaray!

Süper Lig'de bu sezon toplam 20 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümü kırmızı kart görmeden geçen tek takım oldu.



Hakemlerin toplamda 41 kez kırmızı kartlarına başvurduğu ligin ilk 16 haftasında, Galatasaraylı hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Sarı-kırmızılı takım, önceki sezon da ligin 16 haftalık bölümünü kırmızı kart görmeden bitirmişti.



EN ÇOK KARTI TOLGA GÖRDÜ

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaraylı futbolculara 38 kez sarı kart gösterildi. Sarı-kırmızılı takımda en fazlı sarı kart, 5 kezle orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'ye çıktı. Galatasaray'da Serdar Aziz, Lionel Carole ve Armindo Bruma ise dörder sarı kartla bu alanda öne çıkan isimler oldu.



3 FUTBOLCU KART GÖRMEDİ

Galatasaray'da sezonun geride kalan bölümünde forma giyen futbolcular arasında sadece 3 isim kart görmedi. Sarı-kırmızılı futbolcular Yasin Öztekin, Semih Kaya ve Hamit Altıntop, ligin ilk 16 haftasını kart görmeden geçti.



TÜRKİYE KUPASI'NDA 2 KIRMIZI

Süper Lig'deki 16 maçta kırmızı kartla tanışmayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçında ise iki kırmızı kart gördü. Türkiye Kupası'nda bu sezon 5 maç oynayan sarı-kırmızılı futbolculara, 2 kırmızı ve 7 sarı kart gösterildi. Galatasaraylı futbolcular Aurelien Chedjou ile Yasin Öztekin, önceki gün Tuzlaspor ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



KART RAPORU

Galatasaray'da Süper Lig'in 16 haftalık bölümünde forma giyen futbolcuların gördükleri kartlar şöyle:

Futbolcu Maç Sarı kart Tolga Ciğerci 10 5 Serdar Aziz 5 4 Lionel Carole 15 4 Armindo Bruma 16 4 Nigel de Jong 10 3 Wesley Sneijder 14 3 Selçuk İnan 15 2 Sabri Sarıoğlu 15 2 Eren Derdiyok 16 2 Fernando Muslera 16 2 Luis Cavanda 5 1 Martin Linnes 5 1 Josue Pesqueira 9 1 Lukas Podolski 9 1 Sinan Gümüş 10 1 Aurelien Chedjou 10 1 Hakan Balta 15 1 Yasin Öztekin 14 - Semih Kaya 6 - Hamit Altıntop 4 -