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FUTBOL

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma isyan etti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 00:57:44

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT

    Geçen sezon oynadığı futbolla Beşiktaş’ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Ricardo Quaresma, bu sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla kafalarda soru işaretleri yarattı...

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    Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yapmasına karşın lig maçlarında bekleneni veremeyen, bundan dolayı da sinirli hareketleri ile ön plana çıkan Portekizli yıldızın saha içinde pas alamamasından dolayı şikayetçi olduğu, bunu da hocası Şenol Güneş’e anlattığı ortaya çıktı... 

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    Lige verilen ara nedeniyle tatile çıkmadan öne teknik direktör Şenol Güneş ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Q7’nin, bu görüşmede içini döktüğü öğrenildi.

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