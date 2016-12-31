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Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yapmasına karşın lig maçlarında bekleneni veremeyen, bundan dolayı da sinirli hareketleri ile ön plana çıkan Portekizli yıldızın saha içinde pas alamamasından dolayı şikayetçi olduğu, bunu da hocası Şenol Güneş’e anlattığı ortaya çıktı...